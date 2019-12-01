Salma Hayek destaca apoyo de Sheinbaum a la industria cinematográfica mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 07:44:42

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- La actriz mexicana, Salma Hayek, reconoció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a la industria cinematográfica y audiovisual nacional.

En ese sentido, durante un evento oficial, Hayek aplaudió las acciones en la materia de la administración federal actual y destacó la importancia de representar a la República Mexicana.

“Creo que el cine estuvo abandonado mucho tiempo, y gracias al talento mexicano que nunca se dio por vencido y que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo… Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, expresó la también empresaria.

Además, la actriz reveló mayores detalles sobre el rodaje que desde finales de enero lleva a cabo en su natal Veracruz.

Igualmente, comentó que aunque aún no termina la filmación “ya empezó el turismo” en los ejidos de Los Tuxtlas gracias a su presencia.