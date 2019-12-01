Sale nueva caravana migrante desde Tapachula; busca llegar al centro del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:13:33
Tapachula, Chiapas, a 1 de octubre 2025.- Una caravana migrante salió desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, en busca de llegar a la zona centro del país.

El contingente cuenta con al menos mil personas de diferentes nacionalidades e inició su caminata en punto de las 4:00 horas.

Los viajeros portaban una manta con la leyenda: “Con papeles podemos aportar más a México y Papeles, no persecución”.

Los migrantes, en su mayoría de Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala se quejaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) les tarda o niega el estatus de refugiados y, en la mayoría de los casos les exigen contratar abogados con quienes en contubernio les venden los papeles.

Además, denunciaron que en Tapachula son explotados laboralmente y les pagan sueldos por debajo del mínimo y pagan un precio alto por la renta de viviendas.

De igual forma, aclararon que a diferencia de otras caravanas, su intención es quedarse a trabajar en el país, no llegar a Estados Unidos.

