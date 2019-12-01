Riña en Polanco termina en tragedia; SSC detiene a presunto implicado en Miguel Hidalgo, CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 11:27:36

Ciudad de México, 19 de julio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre, señalado como posible participante en una riña que dejó como resultado una persona fallecida en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Polanco Quinta Sección, donde policías atendieron un reporte sobre una confrontación entre personas en situación vulnerable.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre de aproximadamente 55 años de edad con lesiones visibles. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la confrontación habría ocurrido por una disputa relacionada con el lugar donde permanecían los involucrados.

Tras un operativo de búsqueda, agentes localizaron a un hombre que presuntamente estaría relacionado con el hecho. Durante la intervención le fueron asegurados diversos objetos, entre ellos una herramienta punzocortante y varios envoltorios con una sustancia vegetal.

El detenido fue presentado ante la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones del caso.