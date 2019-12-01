Revisa Sheinbaum avances en materia de seguridad, infraestructura y la implementación de Programas y Pensiones para el Bienestar en Morelos, Guerrero y Michoacán

Ciudad de México, a 11 de enero de 2026.- Del 8 al 11 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo una amplia gira de trabajo por distintas entidades del país, en la que revisó avances en materia de seguridad, infraestructura y la implementación de Programas y Pensiones para el Bienestar.

Desde Cuernavaca, Morelos, informó que los homicidios dolosos registraron una disminución del 40 por ciento en el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

En Guerrero, visitó Acapulco, donde encabezó la conferencia matutina, sostuvo encuentros con el sector empresarial y recorrió el Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Más tarde, inauguró un puente en Omitlán y se reunió con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en Coyuca de Benítez. La agenda continuó en Atoyac de Álvarez, donde presentó el programa “Jamaica para el Bienestar” ante productores locales; en Tecpan de Galeana entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina, y en Petatlán realizó la entrega de Pensiones para el Bienestar.

La gira concluyó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde encabezó la entrega de tarjetas de las Pensiones Bienestar y subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permitirá avanzar en seguridad, con un gobierno cercano a la población de la entidad.

A lo largo de su recorrido, habitantes de Morelos, Guerrero y Michoacán recibieron a la mandataria con muestras de respaldo y afecto, expresando su apoyo a las acciones de su administración con porras, aplausos y gestos de cercanía.