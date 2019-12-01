Revisa el Gabinete de Seguridad avances de la estrategia regional en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 22:33:25

Uruapan, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad sostuvo este miércoles una reunión en Uruapan con autoridades municipales, legisladores y mandos de los tres órdenes de gobierno, para reforzar la coordinación y atender las principales demandas en materia de seguridad.

En el encuentro participaron el titular de la SSPC, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el Fiscal Estatal, Carlos Torres Piña; la presidenta municipal Grecia Quiroz, así como autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes de corporaciones de seguridad federal y local.

Las autoridades revisaron avances de la estrategia regional y acordaron intensificar acciones contra la extorsión, fortalecer la vigilancia territorial y mantener desplegadas de forma permanente a las fuerzas federales para proteger actividades productivas y frenar a los grupos delictivos.

El Gabinete de Seguridad continuará recorriendo municipios de Michoacán para supervisar operativos y atender directamente a las comunidades.

Como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, del 10 de noviembre al 1 de diciembre fueron detenidas 147 personas y aseguradas 60 armas, casi 7 mil cartuchos, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos, más de 400 kilos de metanfetamina, así como insumos químicos para droga sintética. También se desmantelaron nueve campamentos clandestinos.

El Gobierno de México reiteró su compromiso para seguir trabajando en coordinación con el Gobierno de Michoacán, autoridades municipales, legisladores y empresarios para la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.