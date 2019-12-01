Revientan fiesta con ruido excesivo en Mexicali y aprehenden a 28 personas; aventaban armas de fuego a casas vecinas para no ser sorprendidos

Revientan fiesta con ruido excesivo en Mexicali y aprehenden a 28 personas; aventaban armas de fuego a casas vecinas para no ser sorprendidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:51:18
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Mexicali, Baja California, 15 de abril del 2026.- Un reporte por ruido excesivo en una vivienda de la colonia Venustiano Carranza derivó en un amplio operativo policial que dejó como saldo 28 personas aseguradas y el decomiso de armas de fuego en la ciudad de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con los primeros informes, policías municipales acudieron al domicilio tras recibir una queja vecinal.

Al llegar, encontraron una escena con botellas rotas en la entrada y casquillos en el suelo. Durante la intervención, uno de los agentes fue agredido con un objeto lanzado desde el interior del inmueble, lo que llevó a reforzar el operativo.

Las autoridades establecieron un cerco en la zona que se prolongó por más de 18 horas. Con apoyo de drones, detectaron a varias personas arrojando objetos hacia viviendas contiguas, entre ellos armas de fuego y un radio de comunicación.

Tras realizar un cateo, se aseguraron cinco armas —cuatro cortas y una larga—, además de cargadores y equipos de comunicación.

Entre los detenidos se encuentran dos personas identificadas con los alias de “El Mike” y “El Walo”, señalados por presuntos vínculos con actividades de distribución de droga.

Vecinos relataron que, al inicio, los asistentes se identificaban como músicos, pero la situación se tornó agresiva cuando arribaron los elementos de seguridad.

Al concluir el operativo, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo.

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