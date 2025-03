Retrasan por tercera vez decisión sobre desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México, 20 de marzo del 2025.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, retrasó, por tercera oportunidad, la votación para decidir si admite o no la solicitud de desafuero en contra del legislador morenista Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos.

Al respecto, el presidente de dicha instancia, el también morenista Hugo Eric Flores, señaló que será este jueves cuando se discuta el asunto, por lo cual llamó a los diputados integrantes de la Sección Instructora a reunirse en punto de las 17:30 horas.

Flores Cervantes dejó en claro que ya está puesto a consideración el proyecto de dictamen, por lo que no existirá un carpetazo en el caso.

“En esta Sección Instructora no va a haber carpetazos, les había dicho que me habían pedido un dictamen, que ya por cierto puse a consideración de los que lo quieran revisar, porque hay algunos que no lo quieren revisar”, declaró.

“La verdad es que esto es un asunto que quieren convertir en político y yo me aferro a que este es un asunto de carácter jurídico, yo no estoy viendo nombres, estoy viendo un expediente”, sentenció.

Por su parte, el legislador panista, Germán Martínez, lamentó que “el manto protector de la impunidad” se extienda para Cuauhtémoc Blanco.

“Desde ayer les estoy diciendo que están arrastrando los pies, desde ayer les dije, pues seguimos en lo mismo, aquí estoy yo listo, la cita era a las cinco y media, y a la mera hora no, o sea, una vez más, el manto protector de impunidad pues se alarga un día más, se los dije ayer, créanme a mí, está tristísimo”, dijo el miércoles.