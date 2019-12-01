Retrasan inauguración del tren AIFA-CDMX; estará listo para el Mundial, afirma Sheinbaum

Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la inauguración de la ampliación del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría retrasarse una semana y realizarse el próximo 6 de abril.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que el tramo Lechería-AIFA estará listo antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, por lo que actualmente se llevan a cabo pruebas de seguridad y trabajos para mejorar el entorno de la infraestructura.

Así mismo, detalló que entre las labores en curso se encuentran la verificación de la seguridad del tren, repavimentación y la construcción de senderos seguros en las zonas aledañas al proyecto.

Por último, Sheinbaum Pardo precisó que el tramo AIFA-Pachuca se concluirá hasta el año 2027, mientras que la conexión Lechería-AIFA sí estará en operación antes del Mundial, como parte de los proyectos prioritarios de movilidad ante la Copa del Mundo a celebrarse en el país.