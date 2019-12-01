Retoman el diálogo productores de maíz con autoridades federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 22:51:50

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- La noche de este martes, productores de maíz de la región Bajío retomaron el diálogo con autoridades federales de la Secretaría de Gobernación, bajo la condición de retirar los bloqueos carreteros que mantienen desde el lunes.

En la reunión, están presentes el secretario de Agricultura (Sader), Julio Berdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

A través de sus redes sociales, el titular de Sader dio a conocer que ambos han sostenido conversaciones con los secretarios de Gobierno de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

“Estamos ocupados en atender la comercialización de maíz y las afectaciones a las y los ciudadanos en las carreteras”, expresó Berdegué.

A las afueras del Palacio de Cobián, alrededor de 30 agricultores de maíz aguardan los resultados de la negociación.

Cabe resaltar que los agricultores rechazan el precio de 5 mil 200 pesos por tonelada de maíz que fijó el Gobierno federal, por lo que exigen que les sea pagada en al menos 7 mil 200 pesos.

Además los representantes de los productores reconocieron que aunque tienen la disposición de avanzar en el diálogo y reabrir los bloqueos carreteros en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, debido a que lo que menos quieren, es afectar a los ciudadanos, pero la molestia de compañeros agrícolas se generalizó y temen que no todos accedan a reabrir las vialidades.