Retiran Leones en Acción casi 46 toneladas de residuos del Río Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:13:41

Monterrey, Nuevo León.- El voluntariado Leones en Acción sumó 45.7 toneladas de residuos y 485 llantas retiradas del Río Santa Catarina en 12 mil 615 horas de voluntariado.

A la jornada de limpieza organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado acudieron cerca de 170 voluntarios de “Leones en Acción”, de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario y de la empresa Andamios SM8, quienes recolectaron una tonelada de residuos y 12 llantas.

También colaboraron personal de Simeprode, Limpia León y Secretaría de Medio Ambiente, quienes junto con los voluntarios acumularon 510 horas de servicio.

“Mi reconocimiento a todas y todos quienes se involucran y aportan su tiempo para impulsar este cambio, estoy convencido de que cada acción que realizamos hoy construye un legado que trascenderá”, expresó Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana.

“Hoy alcanzamos 18 sábados consecutivos de entrega y no bajaremos el ritmo, porque participar es cuidar y proteger lo que nos identifica y conecta, como nuestro Río Santa Catarina”.

Violetta Farías, Coordinadora de Leones en Acción, invitó a más ciudadanos a ser parte de esta gran labor del voluntariado por el Río Santa Catarina a través del 070 y las redes sociales de la Secretaría de Participación Ciudadana.

“Cuidar nuestro río es cuidar nuestro hogar, porque cuando nos sumamos con voluntad y compromiso, cada esfuerzo se convierte en un cambio que beneficia a todos y deja huella en toda la comunidad”, expresó Farías.