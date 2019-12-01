Restablecen circulación en carreteras y autopistas de Michoacán tras bloqueos de productores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 19:55:59

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- La circulación vehicular en carreteras y autopistas de Michoacán quedó completamente restablecida luego de los bloqueos realizados por productores agrícolas durante las últimas horas como parte del Paro Nacional de Agricultores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los cierres fueron levantados tras alcanzarse acuerdos con representantes del sector campesino y con la colaboración del Gobierno del Estado. Actualmente, la Autopista de Occidente y los principales tramos carreteros de cuota y libres se encuentran abiertos al tránsito.

Elementos de la Unidad de Protección a Carreteras del Agrupamiento de Seguridad Vial mantienen presencia en distintos puntos de la red estatal para garantizar el flujo vehicular y brindar apoyo a los automovilistas.

Además, el monitoreo de las vías de comunicación continúa a través del C5 Michoacán, mediante el uso de cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, con el propósito de prevenir incidentes y asegurar un tránsito continuo en toda la entidad.