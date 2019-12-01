Rescatan más de 6 mil huevos de tortuga marina y liberan más de 15 mil crías en Nayarit

Rescatan más de 6 mil huevos de tortuga marina y liberan más de 15 mil crías en Nayarit
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 07:58:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Playa Chila, Nayarit, a 6 de noviembre 2025.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que durante octubre llevó a cabo el rescate de 66 nidos de tortuga marina, con 6 mil 4 huevos y liberó a 15 mil 712 crías de tortuga golfina y tortuga verde en las inmediaciones de Playa Chila, Nayarit.

A través de un comunicado, la dependencia federal  indicó que dichas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para proteger la fauna marina y preservar especies en peligro de extinción.

En ese sentido, la Marina detalló que desde el inicio de la temporada de anidación, el pasado 7 de agosto, hasta el 31 de octubre, recuperó  un total de 661 nidos, equivalentes a 60 mil 889 huevos rescatados, y ha liberado 23 mil 197 crías de ambas especies.

Asimismo, se explicó que las labores de rescate se realizan mediante recorridos de vigilancia en las playas de anidación, donde participan elementos navales apoyados con cuatrimotos y equipo especializado, con el fin de evitar el saqueo de nidos y garantizar que las crías lleguen con éxito al mar.

De igual forma, la Semar destacó en la nota que este tipo de acciones contribuyen al equilibrio ecológico y refuerzan su compromiso con la protección del medio ambiente marino, además de fomentar la conciencia ambiental.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de motocicletas deja dos muertos en Churintzio, Michoacán 
Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho
Fatal accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del El Marqués
Policía Cibernética emite recomendaciones para evitar caer en ofertas de trabajo falsas en Querétaro
Más información de la categoria
Rinden homenaje a Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, con emotivo mural
Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho
Ante asesinato de Carlos Manzo, CPEM convoca a la jornada “Sábanas por la Paz” en Michoacán
Campesino herido al explotarle mina en una huerta de Cotija, Michoacán 
Comentarios