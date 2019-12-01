Rescatan a tres mujeres extraviadas en el Parque de Los Dinamos; pasaron horas perdidas en la zona boscosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 11:00:09

Ciudad de México, domingo 12 de julio de 2026.- Tres mujeres fueron rescatadas luego de extraviarse durante un recorrido en el Parque de Los Dinamos, ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El reporte de emergencia movilizó a elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona de escalada del Cuarto Dinamo, último punto donde fueron vistas las visitantes.

Debido a las condiciones del terreno, con zonas resbalosas y de difícil acceso, los policías realizaron recorridos especializados durante aproximadamente tres horas hasta localizar a las mujeres en las inmediaciones del paraje Tarumda, cerca del mirador.

Las rescatadas, de 22 y 23 años de edad, fueron encontradas visiblemente nerviosas y con signos de deshidratación. Una de ellas presentaba los labios morados, por lo que los elementos les brindaron apoyo con mantas térmicas y agua mientras se estabilizaban.

De acuerdo con su testimonio, habían ingresado al parque para realizar un recorrido, pero después de varias horas no lograron ubicar el camino de regreso, por lo que solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Posteriormente fueron trasladadas al Cuarto Dinamo, donde paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron una valoración médica y determinaron que se encontraban estables.

Las autoridades recomendaron a quienes visiten zonas naturales acudir con equipo adecuado, mantenerse en rutas señalizadas y tomar precauciones ante cambios de clima o condiciones del terreno.