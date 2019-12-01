Rescata la SEMAR a 4 personas que se encontraban naufragando en Salina Cruz, Oaxaca

Salina Cruz, Oaxaca, a 11 de marzo de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) auxiliaron a cuatro personas que quedaron a la deriva luego de que la embarcación en la que viajaban se volcara frente al puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec. El rescate se realizó en las cercanías de la monoboya número uno de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

De acuerdo con la dependencia, a través de la Décima Región Naval se atendió un reporte emitido por la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de Salina Cruz, donde se alertó sobre una embarcación ribereña que se encontraba volteada aproximadamente a tres millas náuticas al sur del muelle.

Tras recibir la notificación, personal de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate activó los protocolos correspondientes, “priorizando la salvaguarda de la vida humana en la mar y ordenando el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender con personal naval especializado a bordo, con el fin de efectuar la búsqueda y rescate de los tripulantes”.

Los cuatro náufragos viajaban en la embarcación tipo Imemsa denominada Maricela II y fueron trasladados al muelle de las instalaciones navales, donde médicos y enfermeras del Hospital Naval de Salina Cruz les realizaron una valoración, confirmando que se encontraban en buen estado de salud. La Semar reiteró que con estas acciones “fortalece la interacción y acercamiento del personal naval con la sociedad oaxaqueña y refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar”.