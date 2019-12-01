REPUVE presenta intermitencias temporales por trabajos de mantenimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 22:21:29

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE) presenta intermitencias temporales derivadas de trabajos programados para modernizar su infraestructura tecnológica.

De acuerdo con la dependencia, estas labores buscan mejorar la estabilidad, disponibilidad y capacidad operativa del sistema, con el objetivo de ofrecer un servicio más robusto y seguro tanto para la ciudadanía como para la industria automotriz.

La autoridad aclaró que el sistema no está fuera de servicio. Aunque pueden presentarse momentos de lentitud o reconexión, las consultas y registros continúan realizándose con normalidad.

El SESNSP señaló que la modernización de la infraestructura es necesaria para evitar fallas futuras y garantizar una mayor continuidad operativa, así como una mejor calidad en la información vehicular.

Además, reconoció la relevancia comercial y administrativa que representa el cierre de mes para los sujetos obligados —como armadoras, distribuidoras y carroceros— por lo que los trabajos se ejecutan manteniendo la plataforma activa para no afectar sus procesos.

La institución pidió la colaboración de la ciudadanía y de la industria automotriz mientras se concluyen los ajustes técnicos, ya que las intermitencias podrían mantenerse de forma temporal. Aseguró que restablecer la normalidad del sistema es una prioridad y que los equipos especializados trabajan para recuperar el funcionamiento óptimo del REPUVE a la brevedad, sin comprometer la seguridad de los datos vehiculares.

Como parte del plan de contingencia previsto en el Acuerdo 03/2008, se establecieron medidas para garantizar la continuidad operativa, entre ellas:

Continuar con el grabado y pegado de constancias mediante dispositivos Hand Held, verificando que los vehículos aparezcan como no inscritos en la bitácora.

Enviar información una vez estabilizado el sistema o, en casos extraordinarios, mediante carga masiva con archivo .txt.

Reanudar el registro habitual de motocicletas y remolques en cuanto el sistema quede restablecido.

El SESNSP reiteró su compromiso con la transparencia y la mejora continua del REPUVE, al ser una herramienta clave tanto para la seguridad pública como para la operación del sector automotriz.

Para dudas o asistencia adicional, se habilitaron los correos:

ramiro.vera@sspc.gob.mx, joseenrique.silva@sspc.gob.mx y mario.dominguez@sspc.gob.mx.