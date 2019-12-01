Reportan saldo blanco en Acapulco tras sismo de magnitud 5.0

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 11:47:56

Acapulco, Guerrero, a 16 de enero 2026.- El gobierno del estado de Guerrero informó que se reporta saldo blanco tras el sismo de magnitud 5.0 que se registró poco después de la medianoche del 16 de enero en la ciudad de Acapulco.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero señaló que se estableció comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar y descartar posibles afectaciones a la población y a la infraestructura.

Los funcionarios llevaron a cabo recorridos de verificación y el levantamiento de reportes que llevaron a un informe preliminar de saldo blanco con daños menores.

Por su parte, el personal de la Policía Turística y protección civil brindó orientación y acompañamiento a huéspedes de diferentes hoteles de la franja turística.

Mientras tanto, el Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco implementó un operativo de auxilio para brindar respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Cabe señalar que en el hotel Playa Suites, en la zona Dorada, se brindó atención a dos mujeres que presentaron crisis nerviosas, además de apoyar a visitantes que se encontraban en el exterior de otras hospederías.