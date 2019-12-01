Reportan largas filas en el AICM por alta afluencia en Semana Santa

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- Usuarios reportan largas filas y esperas prolongadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM), debido a la alta afluencia de personas con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con imágenes que circulan por redes sociales, miles de turistas esperan para poder pasar por los filtros de seguridad de la terminal aérea y consecuentemente abordar sus vuelos tanto nacionales como internacionales.

Cabe recordar que en el aeropuerto se realizan obras 24 horas al día, como parte de las preparaciones de la capital del país para recibir a los millones de visitantes que se esperan para el Mundial de futbol 2026, el cual inicia el próximo 11 de junio.

“Es un relajo que no hayan hecho los cambios con planeación. Desde hace cuatro años se anunció que México era una de las tres sedes, entonces, la remodelación del aeropuerto debió haber concluido mínimo hace seis meses. Las obras impiden la movilidad adecuada tanto para llegadas y salidas. Además, encontrar un lugar de estacionamiento es muy complicado. Es hasta riesgoso para las personas que haya obras”, lamentó el viajero Gustavo Hernández, en declaraciones para La Jornada.

Por su parte, Erick González, procedente de Corea del Sur, señaló al rotativo citado, la falta accesibilidad para personas con discapacidad y que no haya apoyo para orientar a extranjeros ni adultos mayores.