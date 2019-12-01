Reportan la supuesta llegada de los restos de "El Mencho" a las instalaciones de la FEMDO en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 18:41:50

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2026.- Una ambulancia perteneciente a Servicios Periciales arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De manera extraoficial, se informó que la unidad, que era escoltada por un convoy de la Guardia Nacional, trasladaba los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como los de otros tres presuntos integrantes de esa organización, quienes habrían sido abatidos durante un operativo efectuado durante la madrugada por fuerzas federales.

De acuerdo con la versión difundida, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaría a cabo las necropsias correspondientes a los cuerpos.

No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que se trate de los presuntos integrantes del grupo criminal.