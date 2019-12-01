Reportan la supuesta llegada de los restos de "El Mencho" a las instalaciones de la FEMDO en la CDMX

Reportan la supuesta llegada de los restos de "El Mencho" a las instalaciones de la FEMDO en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 18:41:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2026.- Una ambulancia perteneciente a Servicios Periciales arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De manera extraoficial, se informó que la unidad, que era escoltada por un convoy de la Guardia Nacional, trasladaba los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como los de otros tres presuntos integrantes de esa organización, quienes habrían sido abatidos durante un operativo efectuado durante la madrugada por fuerzas federales.

De acuerdo con la versión difundida, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaría a cabo las necropsias correspondientes a los cuerpos.

No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que se trate de los presuntos integrantes del grupo criminal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo
Vinculan a proceso a 3 personas en Zitácuaro, Michoacán, por los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor
Reportan enfrentamientos armados en Zacapu, Michoacán
Choque de patrulla de la GC y un vehículo particular deja un civil fallecido y dos policías heridos en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Cuatro delincuentes abatidos en Michoacán este domingo, confirma Fiscal Torres Piña
Operación secreta, armas de guerra y muerte en el aire: Defensa reconoce intervención de EEUU en operativo contra “El Mencho” y alista despliegue de tropas para garantizar seguridad en Jalisco
Gobierno de Guanajuato asegura control total tras jornada de violencia derivada de operativo federal en Guadalajara 
Claudia Sheinbaum pide guardar la calma ante la situación que se vive en el país por el fallecimiento de
Comentarios