Reporta Baja California 25 detenciones y 29 incidentes por ola de violencia que se desató tras ser abatido “El Mencho”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:15:47
Mexicali, Baja California, a 23 de febrero de 2026.- El gobierno de Baja California informó que, tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron 25 detenciones y se identificaron 29 hechos ilícitos en diversos municipios de la entidad.

No obstante, la administración estatal destacó que no se reportaron heridos. Así lo dio a conocer la gobernadora Marina del Pilar Ávila al término de la Mesa de Seguridad Estatal.

En un mensaje en video, la mandataria subrayó la normalidad en los servicios de movilidad y actividad cotidiana: “Quiero reiterar a la población que el transporte público, de carga y personal opera con normalidad y no hay bloqueos carreteros”, afirmó.

Asimismo, la gobernadora reconoció la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad estatales y municipales, además del respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También expresó su agradecimiento a las familias del personal operativo por el apoyo que brindan a quienes trabajan en la protección de la ciudadanía, incluso en jornadas que suelen ser de descanso.

