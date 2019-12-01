Renuncia titular del DIF Municipal tras incompetencia en el caso Fernandito; les pidieron ayuda y nunca llegó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 08:32:08

La Paz, Estado de México, 10 de agosto del 2025.- El director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de La Paz, Estado de México, Mario Cristalinas, de 24 años de edad, renunció a su puesto a ocho meses de haber asumido el cargo.

Lo anterior ante la incompetencia mostrada en el caso del asesinato de Fernandito, una vez que se buscó a la autoridad municipal para que tomará cartas en el asunto, lo cual, no les interesó.

Cabe recordar que el menor de 5 años de edad fue tomado como garantía para el pago de un préstamo de mil pesos, en hechos ocurridos en la colonia Ejidal el Pino de Los Reyes La Paz.

Según declaraciones de la abogada Fabiola Millán, la madre buscó ayuda en el DIF Municipal ante la situación pero ni a Mario Cristalinas ni a alguien de la institución pública les importó y no tomaron cartas en el asunto.

A fin de asegurar el pago, relató la abogada, la vecina y su hija se llevaron por la fuerza a Fernandito el 28 de julio; días después el menor fue encontrado sin vida.

