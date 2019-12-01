Renuncia de abogado no cambia relación con familiares de los 43 de Ayotzinapa, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 10:44:26

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la renuncia del abogado Vidulfo Rosales Sierra como representante de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, no cambia su relación con los afectados.

En ese sentido, la mandataria mexicana reiteró que se mantendrá la atención al Caso Ayotzinapa y recordó que son los padres de familia los que eligen a sus representantes legales.

“Con quien tenemos comunicación nosotros es con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y seguimos trabajando en ello”, puntualizó la gobernante.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum mencionó que en las próximas horas espera recibir más información sobre la renuncia del litigante Rosales Sierra, quien fungió como abogado de los familiares de los normalitas por casi 11 años.

En un comunicado, el litigante anunció su decisión, que también incluye su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.

“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”, publicó en un texto que circula en redes sociales.