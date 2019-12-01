Reitera Sheinbaum que "no hay coordinación" con la DEA

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no ha colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y señaló que “no entrará en debate con ellos”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dejó en claro que no hay colaboración “sin precedentes” de su gobierno con la agencia de seguridad estadounidense, tal y como lo señaló su director Terry Cole, y aseveró que “hay lo que hay” en este sentido.

“Hay lo que hay, no hay más, y es agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de SRE, se les da su permiso y tiene que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, refirió la jefa del Ejecutivo federal.

En la previa, el director de la DEA, elogió la “disposición sin precedentes” de México a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

“Considero que, debido a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal. Pienso que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible”, dijo Cole a la cadena Fox News.

