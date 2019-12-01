Registran 5 muertes por golpe de calor en la última semana; cifra asciende a 57 fallecidos por las altas temperaturas en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 21:14:10
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2025.- Se confirmó que, durante la última semana hubo 5 decesos a consecuencia de las altas temperaturas que se han presentado alrededor de todo el país, siendo 4 defunciones registradas en Sonora y una más en Baja California. Con esto, la cifra de fallecidos por golpes de calor o deshidratación en el país sube a 57 personas.

Al menos 14 estados han reportado decesos por las altas temperaturas, pero el primer lugar de la lista es Sonora, ya que cuenta con 20 muertes registradas, siendo 19 fallecimientos por golpe de calor y uno más por deshidratación.

Se informó que el resto de las entidades que han registrado fallecimientos ha sido únicamente por golpe de calor.

La temporada de calor que comenzó en marzo y culminará en octubre, ha acumulado alrededor de mil 348 casos de personas que tuvieron que recibir atención médica debido a las altas temperaturas.

 

 

 

