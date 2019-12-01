Registra Jalisco el nivel más bajo, para el periodo enero-septiembre, en desapariciones desde 2019

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 07:21:25

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- Con base en datos de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el Gobierno del Estado informa que, durante los primeros tres trimestres de 2026, Jalisco registró mil 898 desapariciones, la cifra más baja para este periodo desde 2019. Lo anterior representa una reducción de 9.62 por ciento frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2 mil 100 desapariciones, y de 48.04 por ciento respecto a las 3 mil 653 de 2019.

Por primera vez desde 2019, el total de desapariciones ocurridas durante los primeros nueve meses del año se ubicó por debajo de 2 mil casos.

De las mil 898 personas cuya desaparición ocurrió y fue reportada entre enero y septiembre de 2026, mil 271 fueron localizadas, lo que representa un porcentaje de localización de 66.97 por ciento.

Esto significa que dos de cada tres personas desaparecidas, durante el periodo, han sido localizadas.

El porcentaje de localización es 7.49 puntos porcentuales mayor que en el mismo periodo de 2025 y 13.73 puntos porcentuales mayor que en 2019.

El número total de reportes recibidos también mantiene una tendencia a la baja.

Durante los primeros nueve meses de 2026 se recibieron 2 mil 216 reportes de desaparición, 11.43 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025 y 43.19 por ciento menos que en 2019.

De los reportes recibidos durante 2026, un total de 318 corresponden a desapariciones ocurridas en años anteriores.

Con la menor cifra de desapariciones ocurridas entre enero y septiembre, desde 2019, y dos de cada tres personas desaparecidas en el periodo localizadas, Jalisco mantiene la tendencia a la baja en la incidencia, así como niveles de localización superiores a los de años anteriores.

El Gobierno de Jalisco continuará con las acciones de prevención, búsqueda e investigación, así como con la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la localización de las personas que permanecen desaparecidas.