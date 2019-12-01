Refuerzan seguridad en Jalisco con llegada de 2 mil elementos federales

Guadalajara, Jalisco, a 23 de febrero de 2026.- El gobierno de Jalisco informó que, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, continúan los trabajos para garantizar la tranquilidad en la entidad. Como parte de estas acciones, arribaron 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se suman a las labores de vigilancia y reforzamiento de la seguridad en distintos puntos del estado.

Las autoridades señalaron que de manera paulatina se estarán recuperando las actividades y servicios, entre ellos el transporte público y el regreso a clases. Asimismo, indicaron que se mantiene comunicación constante con los municipios, principalmente con Tapalpa y Puerto Vallarta, para dar seguimiento a la situación y coordinar acciones.

De acuerdo con lo informado, el despliegue de personal forma parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas prioritarias, así como para brindar respaldo a las corporaciones locales y prevenir posibles incidentes que afecten a la población.

El Gobierno de Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar compartir información no verificada, con el objetivo de no generar desinformación o alarma innecesaria.