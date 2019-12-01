Refuerzan protocolos ante alertas de tormenta invernal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 07:49:48

Ciudad de México, a 24 de enero 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), anunció el refuerzo de protocolos preventivos y de coordinación ante el avance de la tercera tormenta invernal, que se prevé genere mayores afectaciones en estados del norte del país.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que en los estados de Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila se anticipan los efectos más severos del fenómeno.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción entre la tercera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 31 provocará condiciones invernales severas en el noroeste, norte y noreste del país.

El pronóstico indica temperaturas de frías a gélidas, vientos intensos y lluvias de fuertes a muy fuertes, con acumulados puntuales intensos en Durango.

Además, se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como lluvia engelante en Coahuila.