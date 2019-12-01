Reconoce Adolfo Torres trabajo operativo del Ooapas en acciones de atención y mantenimiento

Morelia, Michoacán, 14 de abril del 2026.– Como parte del compromiso permanente por brindar un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) llevó a cabo diversas acciones en distintos puntos de la capital michoacana, enfocadas en la atención de reportes ciudadanos y el mejoramiento de la infraestructura hidráulica.

En este sentido, personal del departamento de bacheo realizó trabajos de relleno, compactación, sustitución de concreto y retiro de escombro en la calle Tzintzintzan, esquina con Acueducto, tras la reparación de una fuga de agua atendida por el área de distribución del organismo, acciones que permiten restablecer de manera adecuada las condiciones de la vialidad y garantizar un servicio eficiente.

De manera simultánea, cuadrillas del área de Alcantarillado intervinieron en la calle Benedicto López, esquina con Abasolo, donde se llevan a cabo trabajos de excavación y desazolve derivados de un reporte por escurrimiento, con el objetivo de prevenir encharcamientos y asegurar el correcto funcionamiento de la red sanitaria.

Al respecto, el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, reconoció el compromiso y la labor del personal operativo, destacando que “el trabajo que realizan diariamente nuestras cuadrillas es fundamental para brindar un mejor servicio a las y los morelianos; su esfuerzo y dedicación permiten atender de manera oportuna las necesidades de la población”.

Asimismo, reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad y dar respuesta puntual a los reportes ciudadanos.

Estas labores se realizan en coordinación con el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha instruido mantener una atención cercana a la ciudadanía y reforzar los trabajos que contribuyan al bienestar y desarrollo de Morelia.