Recibe Sheinbaum en Palacio Nacional a la CEO de Citi
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 16:24:17
Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que recibió a la CEO de Citi, Jane Fraser.

A través de sus redes sociales,  la mandataria compartió que sostuvieron una reunión en oficinas de Palacio Nacional.

"En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, expresó la mandataria.

Cabe resaltar que esta es la segunda ocasión que se reúne Sheinbaum con Fraser, el primer encuentro ocurrió el pasado 7 de abril, en el que la CEO indicó que el banco regresaría al nombre que tenía antes de ser vendido, Banamex.
 

