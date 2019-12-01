Recibe Claudia Sheinbaum a la gobernadora general de Canadá en Palacio Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 19:44:10

Ciudad de México, a 20 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, como parte de su visita oficial al país.

Durante la Ceremonia Oficial de Bienvenida, llevada a cabo en el Patio de Honor, se interpretaron los himnos nacionales de México y Canadá, seguido de la fotografía oficial que marcó el inicio del diálogo bilateral.

En el acto, la mandataria mexicana estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

Por parte de la delegación canadiense, asistieron el esposo de la gobernadora general, Whit Fraser; el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay; y la secretaria adjunta, Maia Elizabeth Welbourne.

La visita tiene como propósito fortalecer la relación entre ambos países, dar continuidad a la visita oficial realizada por el primer ministro canadiense, Mark Carney, el 18 de septiembre de 2025, y avanzar en el diálogo sobre políticas prioritarias en favor de los pueblos indígenas en México y Canadá.