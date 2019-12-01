Recapturan a la madre de “El Cromo” al salir del penal; la investigan por el asesinato de un director del Cobao en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 10:05:29

Oaxaca, a 08 de noviembre de 2026– Asunción S. T., conocida como “Na Shio Terán” y madre de Iván S. S., alias “El Cromo”, fue nuevamente detenida cuando salía del penal de Tanivet, luego de que agentes investigadores ejecutaran una nueva orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que la detención ocurrió el viernes 6 de noviembre y está relacionada con la investigación por el homicidio calificado de Ricardo E. M., exalcalde y director del plantel 09 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), asesinado a balazos el 30 de mayo de 2023 en el barrio Cantarranas, en San Pedro Tapanatepec.

De acuerdo con la Fiscalía, existen investigaciones sobre la probable participación de la mujer en estos hechos, por lo que se cumplimentó una nueva orden judicial cuando recuperaba su libertad.

Asunción S. T. también había sido detenida el 22 de abril de 2024, durante un operativo realizado en la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza, en el que participaron agentes ministeriales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

La mujer es identificada por las autoridades como madre de Iván S. S., alias “El Cromo” o “Comandante Cromo”, señalado como presunto líder de una célula delictiva conocida como “Los Cromos”, con presencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

El caso vuelve a colocar bajo investigación el asesinato del exalcalde y directivo educativo, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.