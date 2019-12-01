Reanudan actividades industriales en Jalisco a partir del 24 de febrero

Reanudan actividades industriales en Jalisco a partir del 24 de febrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:08:00
Guadalajara, Jalisco. a 23 de febrero de 2026.- Las cámaras y asociaciones que integran Industriales Jalisco informaron que a partir del martes 24 de febrero se reanudarán las actividades industriales en el estado.

De acuerdo con el comunicado, la determinación fue tomada con base en las evaluaciones realizadas en la Mesa de Seguridad y en coordinación con los tres niveles de gobierno, quienes analizaron las condiciones actuales para garantizar la operación del sector productivo.

El organismo señaló que la reactivación se llevará a cabo conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades, con el objetivo de mantener la continuidad económica y el funcionamiento de las cadenas productivas en la entidad.

Asimismo, las cámaras empresariales reiteraron su compromiso de trabajar de manera responsable y coordinada con las autoridades para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores, así como contribuir a la estabilidad y desarrollo económico de Jalisco.
 

