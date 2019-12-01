Realizarán simulacro regional de sismo en la CDMX y en el Estado de México este miércoles

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2026.- La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó en la conferencia “Las mañaneras del pueblo” que el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, se realizará un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas en la zona centro del país.

Para este ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces en ambas entidades, además del sistema de alertamiento vía telefonía celular, que continúa en proceso de mejora para optimizar la difusión de mensajes.

Velázquez Alzúa destacó que el Sistema de Alerta Sísmica ha funcionado adecuadamente en los sismos registrados en lo que va del año, como los del 2 y 16 de enero en San Marcos y el del 8 de febrero en Puerto Escondido.

Asimismo, anunció que en 2026 se llevarán a cabo dos Simulacros Nacionales: el primero el 6 de mayo, a las 11:00 horas, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil; y el segundo el 19 de septiembre, también a las 11:00, que por primera vez se realizará en sábado para evaluar la respuesta en un contexto no laboral.

Finalmente, la funcionaria exhortó a la población de la Ciudad y el Estado de México a participar con responsabilidad, mantener la calma al escuchar la alerta, identificar zonas seguras, seguir rutas de evacuación y atender las indicaciones de las autoridades, subrayando que la prevención y la participación ciudadana son clave para proteger la vida.