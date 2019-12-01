Realizan simulacro de sismo en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” de Uruapan

Realizan simulacro de sismo en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 12:47:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 19 de septiembre del 2025.- En el marco del Simulacro Nacional 2025, este viernes se llevó a cabo un ejercicio de evacuación en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita”.

Durante la actividad se logró desalojar al 100 por ciento de las personas presentes, entre trabajadores de la salud, pacientes y familiares, quienes se trasladaron en orden a una zona de seguridad previamente marcada en el exterior.

El director de la unidad médica de la Secretaría de Salud de Michoacán, doctor Julio César Espinosa Rochin, informó que el procedimiento se completó en un minuto, lo que permitió constatar la eficacia de los protocolos internos y el compromiso del personal en garantizar la seguridad de la población en caso de un sismo real.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios