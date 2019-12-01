Realizan simulacro de sismo en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 12:47:23

Uruapan, Michoacán, 19 de septiembre del 2025.- En el marco del Simulacro Nacional 2025, este viernes se llevó a cabo un ejercicio de evacuación en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita”.

Durante la actividad se logró desalojar al 100 por ciento de las personas presentes, entre trabajadores de la salud, pacientes y familiares, quienes se trasladaron en orden a una zona de seguridad previamente marcada en el exterior.

El director de la unidad médica de la Secretaría de Salud de Michoacán, doctor Julio César Espinosa Rochin, informó que el procedimiento se completó en un minuto, lo que permitió constatar la eficacia de los protocolos internos y el compromiso del personal en garantizar la seguridad de la población en caso de un sismo real.