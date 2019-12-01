Realiza la FGR nuevos peritajes en la zona arqueológica de Teotihuacán, tras ataque armado

San Martín de las Pirámides, Estado de México, a 21 de abril de 2026.- Luego del violento ataque registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, autoridades federales intensificaron las investigaciones en el sitio, con el objetivo de esclarecer los hechos y fortalecer las indagatorias en torno al caso que dejó una turista extranjera sin vida y varias personas heridas.

Durante el mediodía de este martes, peritos y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron por la puerta 3 del complejo arqueológico, acceso cercano a la pirámide de la Luna, para llevar a cabo nuevas diligencias periciales. El equipo presentó un mandamiento judicial que les permite asumir la conducción de la investigación, desplegando diversas células de trabajo con especialistas en distintas áreas.

De acuerdo con autoridades federales, estas acciones incluyen análisis técnicos y recolección de evidencias con el propósito de agilizar el proceso y obtener resultados más precisos, priorizando tanto a las víctimas como a visitantes nacionales e internacionales. Horas antes, también personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó inspecciones en la zona, recorriendo la base y plataformas de la pirámide para efectuar estudios de balística y criminalística.

En paralelo, la seguridad en el sitio fue reforzada de manera significativa. Elementos de la Guardia Nacional incrementaron su presencia a lo largo del circuito arqueológico, donde anteriormente los patrullajes eran limitados.

Asimismo, en el hospital de Axapusco, donde permanecen algunos de los lesionados, autoridades federales brindan atención integral, incluyendo apoyo psicológico para las víctimas.