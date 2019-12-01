Realiza COESIDA Jornada estatal para la detección temprana del VIH en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 20:54:14

Guadalajara, Jalisco, 22 de noviembre de 2025.- Para prevenir infecciones por el VIH y detectar a tiempo casos, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), y el Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco (COESIDA), anunciaron la jornada intensiva de detección temprana a propósito del Día Nacional de la Prueba del VIH, bajo el lema “Conocer es prevenir”.

En las actividades programadas para la jornada intensiva de promoción, participan Instituciones del Sector Salud como el OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE, SEDENA, Hospitales Civiles de Guadalajara, PEMEX, así como el Sistema Médico Militar Guadalajara, encabezados por la SSJ.

En el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, el 28 de noviembre, en todo el estado ofrecerán acceso gratuito y confidencial a pruebas de diagnóstico rápido, consejería pre y post prueba, material educativo sobre prevención, tratamiento y derechos en salud, y actividades comunitarias con espacios de diálogo y sensibilización.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, destacó que la detección temprana del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), es fundamental para garantizar un tratamiento oportuno y reducir la transmisión del virus y compartió la situación actual e impacto del padecimiento.

“El número de casos notificados entre el 2014 y el 2025, es decir, alrededor de una década, es de 180 mil 319 casos a nivel nacional. Los casos nuevos diagnosticados en 2024, son 18 mil 895 casos. Los notificados en este 2025 a nivel nacional son nueve mil 46 casos y la proporción de casos en hombres es de 84.6 por ciento. En el 2023 ocurrieron cuatro mil 953 muertes por VIH a nivel nacional y la tasa de mortalidad fue de 3.78 por 100 mil habitantes”, detalló Pérez Gómez.

El Secretario resaltó la importancia del autocuidado y de las acciones emprendidas desde la SSJ y con participación de todo el sector salud para prevenir contagios, fomentar la detección temprana, dar tratamiento oportuno y disminuir el estigma asociado al VIH.

Margarita Mondragón Galindo, Directora del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (COESIDA), destacó que una detección oportuna, coadyuvará a un tratamiento a tiempo.

“Hoy sabemos que quienes conocen su estatus de VIH a tiempo pueden acceder de manera inmediata al tratamiento, alcanzar carga viral, indetectable y con ellos vivir con calidad de vida y sin transmitir el virus. Asimismo, es importante recordar que quienes reciben un resultado negativo también obtienen una valiosa oportunidad de prevención”, dijo Mondragón Galindo.

Sinaí Huerta Chávez, Coordinadora Estatal de Enfermedades Transmisibles del OPD Servicios de Salud Jalisco, destacó que las acciones impulsadas forman parte de una estrategia para fortalecer la prevención y atención integral al VIH/sida.

En lo que va del año, en unidades del OPD se aplicaron más de 121 mil pruebas de detección rápida del virus.

“Lo que habla de que hoy se logra que más personas puedan acceder a una prueba gratuita para recibir un tratamiento oportuno”, señaló.

Los COMUSIDAS reforzarán sus estrategias de prevención y diagnóstico oportuno en los municipios.

Las personas derechohabientes del IMSS o del ISSSTE pueden acudir a sus respectivas unidades médicas para recibir atención relacionada con ITS o escribir al chat IMSS 55-5497-8251 y al correo electrónico atencion.vih@imss.gob.mx .

De manera adicional, diversas organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo, acompañamiento y atención especializada como Mesón A.C., AIDS Healthcare Foundation, CHECCOS A.C., Impulso Trans A.C. y Codise A.C.