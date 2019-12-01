Reafirma Sheinbaum apoyo a postura de paz en Medio Oriente del papa León XIV

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:17:56

Ciudad de México, a 13 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su apoyo a la postura de paz del papa León XIV, frente al conflicto bélico en Medio Oriente.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del papa, que ha estado llamando no sólo a Estados Unidos sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo”, señaló la mandataria mexicana.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que se trata de “una posición muy cristiana” de parte del jerarca católico.

Además, reconoció que las palabras del sumo pontífice son parte central “de la labor que debe desarrollar alguien que representa no sólo una religión, sino que ha estado convocando a la paz en el mundo. Esa siempre va a ser nuestra posición: de apoyar la paz”.

Por otra parte, la gobernante lamentó que lamentó que no se hayan alcanzado acuerdos en las primeras negociaciones entre Irán y Estados Unidos.