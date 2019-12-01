Reabrirán 5 auditorías por sobornos contra ex funcionarios de Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 14:30:12

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- Derivado de la denuncia de Estados Unidos por presuntos sobornos de residentes y empresas estadounidenses a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), se reabrirán y revisarán cinco auditorias a cuatro contratos que presuntamente fueron indebidamente alteradas.

"Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas, pues se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente, entonces estamos ya abriendo las auditorías ante la presuntiva de que fueron indebidamente alteradas, a fin de complementar las investigaciones", explicó la funcionaria federal.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, comentó que todas las empresas y exfuncionarios involucrados que resulten responsables, deberán responder ante la autoridad y devolver lo que robaron.

"Todas las empresas y exfuncionarios responsables que resulten responsables, deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron. Serán sancionados y se buscará la recuperación del dinero en caso de que haya habido afectación al erario", agregó la secretaria Buenrostro.

En ese sentido, la titular de Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que que las siete empresas señaladas son Tubular Technology; Energy On Shore Services; Cimentaciones Estructuras y Líneas; Techno Marine de México; Isa Data, Roma Energy México; y Roma Energy Holding.

De la misma forma, están bajo investigación 16 personas presuntamente involucradas en la entrega de estos contratos.

Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, excandidato del PAN al gobierno de Campeche, por haber sobornado a funcionarios de la empresa productora propiedad del Estado mexicano.