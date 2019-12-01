“Raymond” podría tocar tierra este sábado en Baja California Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 22:25:13
Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 10 de octubre de 2025.- De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Raymond”, podría tocar tierra durante mañana sábado al sur de Baja California Sur, donde provocará lluvias intensas a fuertes.

Asimismo, también ocasionará lluvias en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

A las 18:00 horas de este viernes, su centro se localizó a 305 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 460 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100.

Se prevé que el fenómeno meteorológico ocasiones precipitaciones de intensas a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Además se esperan lluvias intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guerrero; muy fuertes en Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; fuertes en Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala; esto debido a un frente frío que se aproximará e ingresará sobre el norte de Baja California.

Ante este pronóstico, el SMN pidió a la población mantenerse alerta y seguir todas las recomendaciones de las autoridades, así como estar informados a través de canales oficiales.

 

 

