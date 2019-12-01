'Raymond' ocasionará fuertes lluvias en gran parte del país

'Raymond' ocasionará fuertes lluvias en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 07:17:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical ‘Raymond’ se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán y generará lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste), así como lluvias muy fuertes en Nayarit.

De igual forma, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) provocará rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Nayarit, Sinaloa y Guerrero; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el 10 de octubre de 2025:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Guanajuato (noreste), Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Sonora y Sinaloa.
  • De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero (noroeste), y Oaxaca (sureste).
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Entrega SEDESOQ Tarjetas Contigo en Pedro Escobedo
Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro
Intento de asalto desata persecución y tiroteo en Uruapan, Michoacán: conductor baleado logra llegar hasta retén policial
Cae célula armada en Buenavista: dos presuntos miembros de “Los del Naranjo” son capturados durante operativo en Michoacán
Más información de la categoria
Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro
Caída fulminante en Lima: el Congreso destituye a Dina Boluarte tras una ola de escándalos y violencia en Perú
Suspensión de clases en 7 municipios de la Sierra-Costa de Michoacán por lluvias: Gabriela Molina
Denuncian ante FGR desfalco de 57 millones en el Conahcyt de Álvarez - Buylla; institución en entredicho, ha dado millones a madre e hija de Sheinbaum y protegidos de la 4T
Comentarios