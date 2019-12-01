'Raymond' ocasionará fuertes lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 07:17:18

Ciudad de México, a 10 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical ‘Raymond’ se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán y generará lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste), así como lluvias muy fuertes en Nayarit.

De igual forma, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) provocará rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Nayarit, Sinaloa y Guerrero; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el 10 de octubre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas, Guanajuato (noreste), Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

: Tamaulipas, Guanajuato (noreste), Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

: Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: