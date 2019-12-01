'Rachel' de categoría 3 se aleja de México pero dejará lluvias intensas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 08:20:52

Ciudad de México, a 2 de octubre 2026.- El huracán ‘Rachel’ de categoría 3, se aleja gradualmente de las costas mexicanas, pero dejará lluvias intensas en algunos estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se localizaba a 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 510 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Además, presentaba vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 220 y se desplazaba hacia el oeste a siete kilómetros por hora.

Igualmente, el organismo pronosticó que sus bandas nubosas reforzarán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Baja California Sur.

De igual forma, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60, así como oleaje de cinco a seis metros.

Por otra parte, en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén olas de tres a cinco metros, mientras que en otros puntos del Pacífico persistirá el mar elevado.