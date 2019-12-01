Querétaro notificó a la SRE sobre visita de Ronald Johnson; descarta acuerdos directos en seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 21:13:26

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- El gobierno de Querétaro había informado previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y aseguró que su presencia en la entidad tendría únicamente carácter protocolario, sin establecer mecanismos directos de cooperación en materia de seguridad o procuración de justicia.

La información quedó asentada en un oficio firmado por el gobernador Mauricio Kuri González el pasado 23 de septiembre y recibido por la Cancillería dos días después. En el documento se indicó que el diplomático acudiría al estado para abordar diversos asuntos de interés común.

De acuerdo con el escrito, la visita no contemplaba la participación de agentes o gobiernos extranjeros en labores de investigación, persecución de delitos u otras funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El documento tomó relevancia luego de la participación de Johnson, junto con Kuri, en el acto de colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro. Durante el evento, el embajador habló de ampliar la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y la entidad.

La situación generó cuestionamientos a nivel federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera aclarar los términos bajo los cuales se realizó el encuentro y la participación del diplomático estadounidense.