Provoca “Raymond” inundaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:34:04

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Ante las intensas lluvias que se han registrado por la tormenta tropical “Raymond”, ya hay inundaciones en varias zonas del municipio de Lázaro Cárdenas, provocando afectaciones en viviendas y vehículos.

Asimismo, varios negocios que se ubican sobre la avenida de acceso a la playa, por el puente a desnivel reportaron que el agua estaba ingresando, aunque a niveles bajos.

En el fraccionamiento Solidaridad, así como en la colonia 5 de Mayo y en la zona del mercado Cuauhtémoc, también se reportan inundaciones.

Además, ha habido cortes de energía eléctrica en algunas colonias, sin que haya el reporte de personas lesionadas.

Ante esta situación, elementos de Seguridad Pública, así como de la Unidad Municipal de Protección Civil, mantienen vigilancia en las zonas más vulnerables.

A las 08:00 horas el puerto de Lázaro Cárdenas fue cerrado a la navegación marítima.