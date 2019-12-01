Protegen inmuebles en Querétaro ante movilizaciones por el 8M

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 12:46:41

Querétaro, Querétaro, 8 de marzo del 2026.- Desde temprana hora, autoridades estatales, municipales y eclesiástica se coordinaron para “proteger” el patrimonio de la Iglesia por lo que fueron colocadas diversas estructuras a fin de impedir que los colectivos de mujeres feministas realicen pintas en los inmuebles.

Entre los inmuebles que desde en la mañana se mantienen bajo resguardo son la Iglesia de San Francisco, Catedra, San Felipe de Neri y el Templo de Las Carmelitas, así como el Banco Santander.

De igual forma, el personal de Servicios Públicos del municipio de Querétaro está emplayando los botes de basura que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad para evitar que sean vandalizados como en otros años.

Para este día, Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, confirmó, se tienen previstas tres marchas de colectivos feministas; la marcha separatista convocó para las 14:00 horas en las inmediaciones de La Alameda Hidalgo, quienes caminarán bajo el lema “por las niñas víctimas de violencia institucional”.

Sin embargo, el encargado de la política interna del estado reconoció que el Colectivo Adax es de las que tiene más grande el contingente y también están convocando a las 15:00 horas en el Jardín Guerrero para iniciar la marcha a las 16:00 horas. También se prevén movilizaciones en Plaza Constitución, Jardín Guerrero y la zona de Los Arcos.

En el operativo de este día, dijo, el Gobierno del Estado mantendrá comunicación con los colectivos, quienes atenderán cualquier solicitud adicional.

“El objetivo de mantener esta coordinación con los grupos de colectivos es garantizar el derecho a la libre manifestación bajo condiciones de seguridad y respeto”.

Explicó que la coordinación se realiza a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Desarrollo Político y la Secretaría de la Mujer, en diálogo con los colectivos que

han permitido el acercamiento institucional.

“Están trabajando la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Político con todos aquellos colectivos con los que hemos tenido oportunidad de platicar. Se tienen previstas una serie de marchas en algunos municipios y, por supuesto, aquí en la capital”.

Precisó que el acompañamiento será principalmente con personal femenino, incluyendo elementos de Protección Civil, movilidad, Derechos Humanos y personal de la Secretaría de Gobierno.

“En su mayoría será personal femenino el que estará acompañando y dando seguimiento a estas Reconoció que además de las que se realizan en la capital del estado también se realizarán de manera simultánea en los municipios de Colón, Tequisquiapan, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, San Juan del Río, Cadereyta, Tolimán, Amealco, Jalpan y Ezequiel Montes".

Fotos: Gustavo Trejo