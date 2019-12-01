Protección Civil reporta saldo blanco tras paso de frente frío 30; mantienen operativo en el sureste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:29:12

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene un despliegue operativo permanente en coordinación con autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a los efectos del frente frío número 30. Hasta el momento, se reporta saldo blanco, sin personas lesionadas ni fallecidas.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mayor parte de la región sureste ha registrado una evolución favorable, con precipitaciones de intensidad moderada a baja, dentro de los parámetros de seguridad para la población y la infraestructura.

Los reportes indican que los acumulados de lluvia se mantuvieron muy por debajo de los umbrales críticos de riesgo, como en Tacotalpa, Tabasco, donde se registraron 17 milímetros frente a un umbral de 210 milímetros; Salto de Agua, Chiapas, con 12 milímetros ante un límite de 159 milímetros; y Coatzacoalcos, Veracruz, con 10 milímetros acumulados respecto a su capacidad de 186 milímetros.

No obstante, se presentaron lluvias intensas de forma puntual en el municipio de Teapa, Tabasco, donde se acumularon 240 milímetros entre el 26 y 27 de enero, superando ligeramente el umbral local de 234 milímetros.

Ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E, lo que permitió la evacuación preventiva de ocho personas, quienes reciben atención integral en un refugio temporal habilitado por el municipio.

Las brigadas de los tres órdenes de gobierno atienden incidencias en seis municipios tabasqueños: Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Centro, Comalcalco y Cárdenas.

Las acciones se concentran en el apoyo a 53 viviendas que registraron ingresos de agua de aproximadamente 30 centímetros, situación que se mantiene bajo monitoreo.

Asimismo, se realizan labores de abanderamiento y vigilancia en cinco vados carreteros donde la circulación permanece restringida por prevención, además de la atención a un vehículo afectado por la caída de un poste.

En cuanto a los servicios básicos, continúan las acciones coordinadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los organismos operadores de agua para atender afectaciones en la infraestructura de potabilización derivadas de la turbiedad en los afluentes y de interrupciones eléctricas.

La planta de Tacotalpa ya reanudó operaciones, mientras que en San Carlos y Teapa continúan los trabajos técnicos para su restablecimiento.

Por su parte, el Sistema DIF de Teapa garantiza la alimentación y el cobijo de las familias resguardadas, mientras que las fuerzas de seguridad mantienen recorridos de verificación en seis comunidades con reportes de afectación, reiterando el compromiso de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población.