Protección Civil refuerza medidas preventivas ante la llegada del Frente Frío 34

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:04:15

Ciudad de México, 11 de febrero del 2026.- Ante el ingreso del Frente Frío número 34 por el noroeste del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han fortalecido los protocolos de prevención para reducir riesgos a la población.

La dependencia destacó que la anticipación y la cultura de autoprotección son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas, especialmente frente a los efectos meteorológicos previstos para este miércoles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la interacción del sistema frontal con la corriente en chorro subtropical provocará lluvias y chubascos de entre 5 y 25 milímetros en Baja California, además de rachas de viento intensas en el norte del país.

Asimismo, el desplazamiento del frente frío y la combinación con otros sistemas atmosféricos generarán vientos fuertes a muy fuertes, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas estratégicas del Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a asegurar objetos que puedan desprenderse, como láminas, macetas o anuncios, y evitar permanecer cerca de estructuras que pudieran colapsar por el viento.

También se recomendó conducir con precaución en las áreas afectadas, respetar los límites de velocidad y mantenerse abrigados ante el descenso de temperaturas, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por la CNPC y el Servicio Meteorológico Nacional.