Protección Civil pide extremar precauciones por lluvias y bajas temperaturas ante llegada de nuevo frente frío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 12:02:46

Ciudad de México, 28 de diciembre de 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de prevención ante el ingreso de un nuevo frente frío que provocará lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas bajo cero en diversas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, aunque el frente frío número 24 se disipará este domingo en el norte del país, durante la tarde ingresará un nuevo sistema acompañado de una masa de aire ártico.

Su interacción con corrientes en chorro y un río atmosférico provocará un marcado descenso térmico, así como lluvias y ráfagas de viento en el norte y noreste del territorio. Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Chihuahua durante la noche.

En el sur y sureste del país, una circulación ciclónica combinada con canales de baja presión favorecerá lluvias fuertes, especialmente en Chiapas y Quintana Roo.

Asimismo, el ingreso de humedad desde el Pacífico generará precipitaciones con actividad eléctrica en entidades del centro y occidente.

Para el lunes 29 de diciembre se prevén lluvias muy fuertes en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

El martes 30 de diciembre podrían registrarse lluvias torrenciales en Veracruz y Tabasco, mientras continúan las heladas en el norte del país.

En gran parte del territorio persistirá el ambiente frío a muy frío durante mañanas y noches.

La CNPC reiteró el llamado a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, evitar la exposición prolongada al frío, tomar precauciones por lluvias y vientos fuertes, y atender las indicaciones de autoridades locales.

El Gobierno de México aseguró que el monitoreo climatológico se mantendrá activo para emitir avisos oportunos a la población.