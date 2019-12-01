Protección Civil mantiene recomendaciones preventivas por bajas temperaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 10:55:43

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las lluvias registradas el 1 de febrero en distintas regiones del país fueron ligeras y no representaron riesgo para la población, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los mayores acumulados se registraron en Altamira, Tamaulipas, con 5 milímetros; Acapulco de Juárez, Guerrero, con 3 milímetros; y Coatzacoalcos, Veracruz, con 1 milímetro, cifras muy por debajo de los niveles de riesgo, que en estas zonas superan los 140 milímetros.

Para este lunes 2 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 32 comience a perder intensidad al desplazarse hacia el oriente del Golfo de México, lo que permitirá un incremento gradual de las temperaturas en gran parte del país.

No obstante, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, principalmente en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del territorio nacional.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población vestir ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y tomar precauciones por las rachas de viento del norte, que podrían alcanzar 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se pidió asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y conducir con precaución en zonas con lluvia o bancos de niebla.

En el caso de las zonas serranas de Chihuahua, donde se esperan temperaturas de menos 15 a menos 10 grados Celsius, las autoridades enfatizaron la importancia de revisar los sistemas de calefacción y evitar el uso de anafres en espacios cerrados, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Finalmente, la CNPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y Conagua sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.