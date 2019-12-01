Protección Civil mantiene monitoreo por Frente Frío 30 y masa de aire ártico

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y autocuidado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene el monitoreo permanente de la evolución del Frente Frío número 30 y de la masa de aire ártico asociada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este día la masa de aire frío continuará modificando gradualmente sus características térmicas, lo que permitirá un ascenso paulatino de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país. No obstante, se mantendrá un ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte, con rachas de hasta 90 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec; de 40 a 60 km/h en Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. También se prevén lluvias y chubascos en entidades del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las mañanas y noches, así como evitar cambios bruscos de temperatura. En zonas con lluvias, se exhortó a extremar precauciones al transitar por calles y carreteras, mantenerse alejados de ríos, arroyos y áreas propensas a inundaciones, además de atender las indicaciones de protección civil.

En regiones con vientos intensos, se pidió asegurar objetos que puedan ser desplazados y evitar actividades al aire libre que representen algún riesgo.

La CNPC informó que el jueves ingresará un nuevo Frente Frío, identificado como número 32, junto con su masa de aire polar, lo que podría provocar rachas fuertes de viento y un nuevo descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país.

Finalmente, se reiteró el llamado a que las familias cuenten con un Plan Familiar de Protección Civil y se mantengan informadas exclusivamente a través de los canales oficiales de la CNPC y la Conagua, evitando la difusión de rumores.