Protección Civil emite recomendaciones por rachas de viento de hasta 110 km/h y lluvias intensas en el sureste por Frente Frío 30

Ciudad de México, 27 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una serie de recomendaciones preventivas ante las rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora y lluvias fuertes a muy fuertes que se prevén en el sureste del país, asociadas al Frente Frío Número 30.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las próximas 72 horas continuará el impacto de una masa de aire ártico, lo que generará chubascos y lluvias intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de Norte de intensidad crítica.

La CNPC informó que este martes persistirá el evento de Norte, con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como vientos de 50 a 70 km/h en Veracruz y Quintana Roo. En tanto, en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, se mantendrá un ambiente de muy frío a gélido, con densos bancos de niebla durante las mañanas.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz, así como en Oaxaca y Chiapas, acompañadas de vientos intensos en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población asegurar puertas y ventanas, retirar objetos de azoteas y balcones que puedan desprenderse y evitar transitar cerca de estructuras inestables. Para quienes circulan por carreteras con bancos de niebla o pavimento mojado, se exhortó a reducir la velocidad y encender luces intermitentes.

Por las bajas temperaturas, la CNPC pidió abrigarse adecuadamente, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, a fin de prevenir padecimientos respiratorios.