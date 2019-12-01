Protección Civil alerta por Frente Frío 32: lluvias fuertes y “norte” intenso amenazan al noreste y oriente del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 09:58:17

Ciudad de México, 30 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia prioritaria por el avance del Frente Frío número 32, que afecta al noreste y oriente del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema provocará chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que se alertó sobre posibles encharcamientos y baja visibilidad.

El frente frío es impulsado por una masa de aire ártico, que generará un evento de “Norte” de fuerte a intenso, con impacto inicial en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Durante la noche, estas condiciones se extenderán hacia Tabasco, la Península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se prevé oleaje elevado y riesgos para actividades marítimas y costeras.

Ante este escenario, la CNPC pidió a la población asegurar objetos sueltos, evitar acercarse a playas y atender las indicaciones de las autoridades.

También recomendó contar con un Plan Familiar de Protección Civil y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la CNPC y la Conagua.